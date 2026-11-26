NBC: В США отменили более 350 рейсов из-за приближающегося шторма

Tекст: Ольга Иванова

Надвигающийся сильный шторм стал причиной отмены сотен рейсов в США в один из самых загруженных дней для путешествий в году, передает NBC. Накануне было задержано более шести тысяч вылетов.

Ожидается, что шторм, формирующийся вдоль Восточного побережья, принесет сильные дожди, порывистый ветер и масштабные наводнения в прибрежных районах юго-востока и востока страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг из-за шторма в Нью-Йорке впервые за 100 лет перенесли традиционный парад в День благодарения.

В понедельник в США задержали или отменили более 5,5 тыс. рейсов.

В середине месяца в американских аэропортах отменили более 4,1 тыс. рейсов и задержали свыше 10 тыс. вылетов.