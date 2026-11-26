Захарова: Лавров посетит Катар 5-6 декабря для участия в Дохийском форуме

Tекст: Валерия Городецкая

Министр иностранных дел Сергей Лавров совершит рабочий визит в Катар в начале декабря, передает РИА «Новости». «С 5 по 6 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров будет находиться с рабочим визитом в Катаре для участия в 24-м Дохийском форуме», – сообщила Захарова.

Она добавила, что в эти же даты пройдут встречи главы российского внешнеполитического ведомства с руководством Катара. Стороны рассмотрят перспективы дальнейшего поступательного развития сотрудничества между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Абу-Даби для участия в Международном форуме по вопросам мира и безопасности.

В начале месяца представитель министерства сообщила о переговорах главы ведомства с министром иностранных дел Перу Карлосом Эспой в Москве.

В прошлом месяце Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Бахрейн для участия в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.