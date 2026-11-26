Tекст: Валерия Городецкая

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Давронжон Адилов и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дирекции по строительству «Нового Ташкента». Стороны наметили восемь приоритетных проектов, включая строительство линий метро, спортивных и медицинских комплексов, развитие коммунальной инфраструктуры и многофункциональные градостроительные проекты.

Проект «Новый Ташкент» возводится на площади более 20 тыс. гектаров на окраине столицы и рассчитан на 1 млн человек. Строительство первых объектов началось в апреле 2024 года, а завершение намечено на 2045 год. Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС в 2020 году и в апреле этого года завершил присоединение к соглашению об учреждении ЕАБР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Узбекистан и США подписали соглашения на 12 млрд долларов.

В начале месяца вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил об открытии в Узбекистане первого зарубежного МФЦ для россиян.

В прошлом году Узбекистан пригласил мигрантов вернуться из России для строительства Нового Ташкента.