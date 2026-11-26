Politico: Госдепартамент США отверг цифровой налог ЕС для IT-компаний

Tекст: Игорь Иножарский

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон против предложения ЕС о введении общеевропейского цифрового налога: такие сборы дискриминируют американские компании и вредят потребителям. «Мы выступаем против предложения ЕС об общеевропейском цифровом сборе, как выступали и продолжаем выступать против других налогов на цифровые услуги, которые дискриминируют американские компании и при этом бьют по потребителям», – заявил представитель Госдепартамента. Предупреждение прозвучало в день открытия двухдневного внеочередного саммита лидеров ЕС в Брюсселе, пишет Politico.

Речь идет о предложении председателя Европейского совета Антониу Кошты возобновить переговоры о европейском цифровом налоге, чтобы профинансировать долгосрочный бюджет ЕС объемом 2 трлн евро. Сбор затронет компании с глобальной выручкой выше 750 млн евро, из которых не менее 50 млн евро приходится на Европу, – под этот порог попадают Google, Meta* и Amazon.

За идею выступают Франция, Дания, Испания и Италия, тогда как Ирландия, Швеция, Мальта, Германия и Нидерланды сохраняют осторожность. Для введения налога требуется единогласное одобрение, поэтому шансы инициативы невелики. Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что такой сбор противоречит курсу на повышение конкурентоспособности Европы.

Коалиция из 11 отраслевых ассоциаций, включая CCIA Europe, DOT Europe и ITI, предупредила, что налоги на цифровые услуги неоднократно провоцировали угрозы ответных мер со стороны третьих стран. По данным Politico, зависимость государственных цифровых сервисов стран ЕС от Amazon, Microsoft и Google различается кардинально: 78,5% на Мальте и 2,9% в Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США Дональд Трамп предложил ввести пошлины от 20% до 40% на товары из 14 торговых партнеров, включая Китай, Японию и Евросоюз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о планах Евросоюза выделить Украине в рамках семилетнего бюджета крупную сумму на войну, а не на мир. В начале октября Еврокомиссия рассматривала введение налога на американские технологические компании под видом общего сбора с крупных корпораций.