Tекст: Дарья Григоренко

«Профильные министерства готовы представить вам сформированный пул перспективных участков для совместной работы», – цитирует «Интерфакс» заявление Расулзоды на Международном горно-металлургическом форуме. По его словам, в Таджикистане выявлено около 800 месторождений, добыча ведется примерно на 100 из них.

Среди запасов – сурьма, серебро, золото, медь, свинец, цинк, олово, вольфрам, литий и редкоземельные металлы. По запасам и добыче сурьмы страна входит в тройку мировых лидеров.

Стратегическая цель Таджикистана – переход от экспорта сырья к глубокой переработке. Республика заинтересована в производстве катодной меди, специальных сплавов, высокочистого алюминия и компонентов для электроники.

Для привлечения инвестиций внедряются международные стандарты оценки запасов (кодекс JORC), оцифровываются геологические архивы. Законодательство предусматривает более 240 льгот, действуют пять свободных экономических зон с готовой инфраструктурой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил странам Центральной Азии строительство крупного нефтеперерабатывающего завода.

В сентябре Эмомали Рахмон анонсировал запуск производства железа в Таджикистане в 2027 году.

В апреле министр энергетики и водных ресурсов республики Далер Джума сообщил о заинтересованности Душанбе в совместной с Россией добыче ресурсов на нефтегазовых месторождениях.