Tекст: Валерия Городецкая

Новое нарушение безопасности обнаружили в центральном реестре физических лиц (CPR) Дании: посторонние получили доступ к данным 11 тыс. человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство исследований, образования и цифровизации страны.

В начале октября это же ведомство сообщило об утечке личных данных 8,8 млн человек в результате несанкционированного доступа к реестру. Всего в системе хранятся данные порядка 11 млн граждан.

С инцидентом удалось разобраться благодаря техническому мониторингу записей реестра, введенному после первой утечки. В октябре министерство инициировало тщательную проверку системы. Она должна завершиться к Рождеству, однако по предварительным итогам реестру требуется существенная модернизация, в том числе ужесточение требований к компаниям, обладающим полномочиями создавать новые записи в системе.

По обоим случаям утечки полиция и другие соответствующие ведомства начали расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце японская компания Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей из-за кибератаки на системы бронирования билетов.

Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации Дании благодаря простейшей комбинации цифр, использованной сотрудниками IT-компании для защиты административных учетных записей.

В Дании произошла утечка персональных данных 8,8 млн человек из центрального реестра физических лиц.