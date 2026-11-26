Tекст: Валерия Городецкая

Несовершеннолетняя вступила в диалог с 13-летним жителем Пермского края в мессенджере и стала давать ему советы, рекомендации и указания по совершению убийства сверстников, сообщается в канале регионального СК в Max.

Подросток, находясь под влиянием собеседницы, 19 февраля 2026 года нанес ножевые ранения своему однокласснику на территории учебного учреждения. С учетом собранных доказательств суд назначил виновной лишение свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием в воспитательной колонии.

Уголовное дело в отношении подростка прекращено в связи с недостижением им возраста привлечения к уголовной ответственности. По решению суда он помещен в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Расследование уголовных дел, возбужденных по факту инцидента в школе, продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Пермском крае приговорил девятиклассника к шести годам воспитательной колонии за убийство учительницы у входа в школу.

В августе несовершеннолетнего учащегося подмосковного техникума отправили на четыре года в воспитательную колонию за публичное оправдание терроризма в сети.

В апреле суд в Перми отправил под стражу подростка, напавшего на учителя у школы № 5 в Добрянке.