В Москве назвали победителей конкурса «Инженеры транспорта»

Tекст: Вера Басилая

В Москве на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград» завершился финал направления «Авиаперевозки» конкурса «Инженеры транспорта». В течение трех дней десять технологических команд и десять индивидуальных участников из 16 регионов России дорабатывали и защищали свои проекты перед профильными экспертами.

«Всероссийский конкурс «Инженеры транспорта» стал эффективным инструментом поиска и развития одарённых молодых людей, связывающих своё будущее с логистикой и сферой изобретений. В этом вопросе с 2025 года нашим надёжным партнёром выступает ОАО «РЖД», а в этом сезоне к проекту присоединились ПАО «Аэрофлот» и АО «АВТОВАЗ». Совместно с коллегами мы уделяем особое внимание подготовке будущих специалистов и предоставляем им актуальные знания и навыки для решения текущих задач в сфере перевозок. Интерес к конкурсу неизменно растёт, и в 2026 году он объединил 90 тыс. школьников и студентов. Уверен, участники исследовали возможности транспортной отрасли и предложили идеи, которые внесут вклад в развитие технологического суверенитета России», – сказал Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

«Конкурс «Инженеры транспорта» завершён, и хочется отметить большой вклад всех юных инженеров. Наши эксперты предложили актуальные темы, а участники действительно в них разобрались и предложили свои решения – где-то совсем неожиданные, где-то очень практичные. Было заметно, что за каждым проектом стоит вдумчивая работа: школьники изучали материал, анализировали мировой опыт, на экспертных встречах задавали свои вопросы и проверяли гипотезы. Получился содержательный разговор о задачах, которые важны для компании и отрасли в целом», – отметил заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ПАО «Аэрофлот» Илья Перфильев.

В креативном треке, посвященном улучшению детских сервисов в аэропортах, первое место занял Тимофей Гвоздовский из Амурской области. Он создал проект «VR- Примерочная профессий». Это интерактивная профориентационная зона в аэропорту Благовещенска «Игнатьево», которая знакомит детей с авиационными специальностями. С помощью виртуальной реальности, голограмм и игровых заданий участники смогут попробовать себя в ролях пилота, бортпроводника, инженера, диспетчера или специалиста по безопасности. Дети смогут погрузиться в VR-пространство и понять, какая профессия в сфере авиации им подходит больше всего.

«К защите я готовился очень долго, наверное, раз двадцать повторял своё выступление! Поэтому, когда вышел перед экспертами, было уже не так сложно, просто рассказывал то, что хорошо знаю. В следующем году обязательно снова приму участие в конкурсе. Всем, кто только собирается попробовать свои силы в этом проекте, хочу пожелать не бояться трудностей и идти до конца. Даже если кажется, что другие сильнее тебя, всё равно пробуй, ведь нет ничего невозможного», – поделился победитель креативного направления Тимофей Гвоздовский.

Победителем в технологическом направлении признали команду из Ярославской области, которая представила систему диспетчеризации наземного обслуживания SmartFly.

Помимо защиты проектов, конкурсанты посетили тренажерный комплекс аварийно-спасательной подготовки «Аэрофлота», где смогли испытать полнопилотажные тренажеры. Всего в этом году в различных этапах масштабного проекта приняли участие более 90 тыс. школьников и студентов со всей страны.

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