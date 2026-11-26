The Athletic: У ФИФА похитили более 12 гигабайт личных и деловых данных

Tекст: Ольга Иванова

В результате кибератаки на Международную федерацию футбола (ФИФА) злоумышленники похитили более 12 гигабайт данных, получив доступ к системам под видом сотрудников организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Athletic.

«ФИФА подтверждает, что стала жертвой преступной кибератаки, в результате которой был получен несанкционированный доступ к ограниченному объему личных и деловых данных. Организация тесно сотрудничает с компетентными органами, в том числе с правоохранительными структурами», – заявил представитель федерации.

Ответственность за взлом приписывают хакерской группировке Handsome Boy Hacking Club (HBHC), которая 19 ноября опубликовала в соцсети X скриншоты внутренних документов. В число украденных файлов вошли удостоверения личности, иммиграционные и юридические бумаги, финансовые отчеты, а также административные записи и информация о руководстве.

В федерации уточнили, что объем утечки составил менее 0,1% от общей базы данных. Злоумышленникам не удалось получить доступ к документам проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), связанного с продажей доли в компании по управлению коммерческими правами на чемпионаты мира.

Ранее в ФИФА сообщали о целенаправленных попытках подорвать авторитет организации и ее президента. Серия киберинцидентов в футбольной сфере продолжается: в августе с утечкой данных столкнулась Ассоциация футбола Аргентины, а в ноябре атаке подверглась одна из платформ чемпионата Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от ФИФА ответить на все вопросы о планах президента организации Джанни Инфантино создать коммерческую компанию.

ФИФА в судебном иске обвинила УЕФА в попытке вмешательства в переизбрание Инфантино.

Летом руководящие структуры ФИФА подтвердили полную поддержку Инфантино после признания им ошибок вокруг проекта FIFA Forward Enterprise.