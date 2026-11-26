Sputnik: Жителя Бишкека оштрафовали за сгенерированное видео с пулеметом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правоохранительные органы составили протокол на кыргызстанца за распространение ложной информации из-за публикации дипфейка. На кадрах мужчина разъезжает по столице республики в машине с установленным пулеметом, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Уточняется, что видеоролик был сгенерирован при помощи технологий искусственного интеллекта и выложен автором на его личной странице в социальных сетях.

За данное правонарушение жителю Бишкека грозит штраф в размере 228,7 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция Казахстана оштрафовала жителя Алма-Аты за публикацию в социальных сетях рассказов о жизни с тремя супругами.

Также Таганский районный суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде наркотических средств в отношении разработчиков искусственного интеллекта Character.ai.

Кроме того, в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко сообщили о планах ужесточить уголовное наказание за применение искусственного интеллекта при совершении мошеннических киберпреступлений.