Правоохранительные органы составили протокол на кыргызстанца за распространение ложной информации из-за публикации дипфейка. На кадрах мужчина разъезжает по столице республики в машине с установленным пулеметом, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Уточняется, что видеоролик был сгенерирован при помощи технологий искусственного интеллекта и выложен автором на его личной странице в социальных сетях.
За данное правонарушение жителю Бишкека грозит штраф в размере 228,7 долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция Казахстана оштрафовала жителя Алма-Аты за публикацию в социальных сетях рассказов о жизни с тремя супругами.
Также Таганский районный суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде наркотических средств в отношении разработчиков искусственного интеллекта Character.ai.
Кроме того, в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко сообщили о планах ужесточить уголовное наказание за применение искусственного интеллекта при совершении мошеннических киберпреступлений.