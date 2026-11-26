Кобахидзе: Грузия и Россия должны продолжить диалог на паритетной основе

Tекст: Дарья Григоренко

«Диалог должен быть продолжен по одной простой причине: российский народ нам дорог. Это наша соседняя страна. Политика меняется, однако народ остается народом. Если даже Антарктида растает, мы все равно останемся соседями. Исходя из этого, диалог всегда необходим, мы должны сохранить его», – приводит слова Кобахидзе ТАСС.

Кобахидзе также выступил за проведение встреч между спецпредставителем премьера Грузии по вопросам отношений с Россией Георгием Зурабашвили и замглавы МИД России Михаилом Галузиным на паритетной основе. По его словам, принципиально важно, чтобы встречи проходили поочередно в Москве и Тбилиси.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кобахидзе поддержал продолжение диалога с Москвой.

В среду глава МИД России Сергей Лавров сообщил о заинтересованности Москвы в выстраивании прагматичных связей с Тбилиси.

В воскресенье Москва и Тбилиси выразили готовность к поэтапному налаживанию связей сразу в нескольких сферах.