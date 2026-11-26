Tекст: Алексей Дегтярёв

Объединение контролировало пассажирские перевозки в Ивановской области и было причастно к незаконной лесозаготовительной деятельности в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона во «ВКонтакте». Административный иск удовлетворён в полном объеме.

Объединение действовало с 1990-х годов под руководством «вора в законе» Рубена Косяна, «положенца» Дениса Карташова и лидера организованной преступной группы «Славянские» Евгения Холоши, убитого в 2016 году.

Участники придерживались идеалов, уклада и традиций запрещенного в России экстремистского международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» («А.У.Е.»).

В 2013 году объединение захватило сферу транспортных пассажирских перевозок в регионе, в том числе завладело ОАО «Ивановское производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций» и ОАО «Автовокзал-Иваново», а затем расширило бизнес на лесозаготовительную отрасль.

Члены объединения неоднократно привлекались к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая занятие высшего положения в преступной иерархии и финансирование экстремистской деятельности.

Суд продолжает оглашение резолютивной части решения, перечисляя многочисленные объекты недвижимого и движимого имущества, подлежащие изъятию и обращению в доход России.

Согласно представленному суду расчету, иск заявлен на сумму подлежащего взысканию имущества, превышающую 7 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прокуратура потребовала запретить экстремистское объединение в Ивановской области и обратить в доход государства активы на 6 млрд рублей.

В июле суд в Иваново вынес приговоры четверым спонсорам запрещенного в России криминального движения.

В июне правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества в Иркутской области.