Tекст: Алексей Дегтярёв

Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») перешла на ежедневные полеты между Москвой и Новокузнецком.

«Дополнительные рейсы сделают поездки в Кузбасс удобнее, особенно для тех, кто планирует зимний отдых на горнолыжном курорте Шерегеш», – цитирует перевозчика РИА «Новости».

Время в пути из Москвы в Новокузнецк составляет четыре часа 20 минут, рейс вылетает из «Домодедово» в 23:35 мск. Обратный рейс отправляется из Новокузнецка в 9:00 мск, время в пути до Москвы – пять часов.

В авиакомпании отметили, что всего два с половиной часа на автомобиле от аэропорта Новокузнецка – и можно оказаться среди заснеженных склонов Шерегеша, одного из самых популярных горнолыжных курортов Сибири. Там каждый найдет свой формат зимнего отдыха: от первых спусков на лыжах до освоения сложных трасс.

S7 Airlines – бренд авиакомпании «Сибирь», крупнейшей частной авиакомпании России с современным парком воздушных судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе около 150 пассажиров рейса Казань – Новокузнецк остались без багажа на открытии горнолыжного сезона в Шерегеше.

В воскресенье багаж пассажиров рейса Казань – Новокузнецк доставили в аэропорт назначения.

Авиакомпания Nordwind объяснила задержку багажа туристов в Новокузнецк превышением предельной коммерческой загрузки самолета.