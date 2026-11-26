Tекст: Алексей Дегтярёв

Инстанция в четверг прекратила производство по делу о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, которое было возбуждено по заявлению частного инвестора Ильи Петрова, передает РИА «Новости».

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство бельгийского банка о прекращении производства по делу о банкротстве.

Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем – чуть более 2,5 млн рублей. Эта задолженность и стала основанием для обращения частного инвестора в суд с заявлением о банкротстве банка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Арбитражный суд Московского округа отказался удовлетворить кассационную жалобу Euroclear Bank и оставил в силе решение о взыскании около 200 млрд евро убытков в пользу Банка России.

Арбитражный суд Московского округа отложил рассмотрение кассационной жалобы Euroclear на решение о взыскании около 28 млрд рублей в пользу Сбербанка.

В сентябре бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.