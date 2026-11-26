Мишустин поздравил участников Всемирного русского собора в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Уверен, что XXVIII Всемирный русский народный собор даст возможность участникам обменяться мнениями, найти ответы на волнующие вопросы. И, конечно, послужит примером взаимоуважения и солидарности, внесет вклад в укрепление взаимопонимания и согласия в стране», – говорится в тексте телеграммы главы правительства, которую приводит РИА «Новости».

Глава правительства отметил значимость Собора, собирающего представителей духовенства, органов власти, науки и культуры, в церковной и общественной жизни страны.

Премьер-министр подчеркнул, что единство, традиционные нравственные ценности, патриотизм и гражданственность помогают побеждать и отстаивать независимость страны, осуществлять общие цели, направленные на развитие и процветание Родины.

Председатель правительства указал на плодотворное сотрудничество власти с Русской православной церковью, благодаря которому реализуются важные инициативы, просветительские и социальные проекты, способствующие улучшению жизни российских граждан.

Мишустин пожелал участникам собора конструктивной работы и всего наилучшего.

XXVIII Всемирный русский народный собор проходит в Москве 25–26 ноября. Тема форума – «Единство народа и духовный суверенитет как основа развития России». Собор – международная общественная организация, созданная в 1993 году по инициативе Русской православной церкви, с 2009 года ее возглавляет патриарх Кирилл.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу орден Заслуг перед ДНР в честь его 80-летнего юбилея.

В понедельник Мишустин подписал распоряжение о внесении добровольного взноса в размере 113 млн рублей в бюджет Международной организации по русскому языку.

На прошлой неделе премьер поздравил патриарха Кирилла с днем рождения в резиденции предстоятеля РПЦ.