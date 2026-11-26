Командующий ВС Нидерландов выдвинул кандидатуру на пост главы военкомитета ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

О своем решении военный сообщил в соцсети «Х», передает РИА «Новости».

«Я выдвинул свою кандидатуру на пост председателя военного комитета Европейского союза с 2028 года», – написал Эйхельсхейм.

Должность председателя военного комитета ЕС освободится в середине 2028 года, отмечается на сайте Минобороны Нидерландов. Выборы нового руководителя состоятся в мае 2027 года.

Военный комитет является консультативным органом объединения. Его председатель представляет 27 главнокомандующих вооруженными силами стран Евросоюза по вопросам военной стратегии, планирования миссий, а также развития оборонных возможностей и сотрудничества с НАТО.

Срок полномочий председателя комитета составляет три года. В настоящее время этот пост занимает ирландский генерал Шон Клэнси, чьи полномочия истекают 31 мая 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине до 15 ноября 2028 года.

Также генерал Онно Эйхельсхейм объявил об участии 28 государств в создании центров развития технологий беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, командующий вооруженными силами Нидерландов заявил о необходимости подготовки страны к крупномасштабному военному конфликту.