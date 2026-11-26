Defence Blog: Армия США получила первую батарею гиперзвуковых ракет Dark Eagle

Tекст: Вера Басилая

Комплекс большой дальности Dark Eagle официально передан военным с отставанием от первоначального графика почти на три года. Подразделения получили все необходимое для применения нового оружия в бою, пишет Defence Blog.

«Она полностью развернута. Она готова к работе», – заявил Лозано. Комплекс запускает планирующий блок, который способен развивать скорость более 6,1 тыс. км/ч и поражать цели на расстоянии до 2775 км.

В состав одной батареи входят четыре смонтированные на прицепах пусковые установки с двумя ракетами каждая, а также оперативный центр и машина обеспечения.

Изначально планировалось принять систему на вооружение в 2023 году, однако из-за проблем на испытаниях и механических неисправностей сроки неоднократно сдвигались. Задержки были связаны с трудностями у подрядчика Lockheed Martin. Для решения проблем потребовалось провести более жесткие квалификационные испытания деталей, включая твердотопливные ракетные двигатели и системы наведения.

Боеприпас использует общий планирующий блок с ракетами Conventional Prompt Strike, которыми ВМС США планируют оснастить эсминцы класса Zumwalt и подводные лодки класса Virginia. В настоящее время американская армия работает над созданием второй и третьей батарей Dark Eagle.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американская армия поставила на боевое дежурство первую батарею гиперзвуковых комплексов большой дальности Dark Eagle.

В апреле американское военное командование намеревалось разместить ракету Dark Eagle в ближневосточном регионе.

В марте американские военные запланировали поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет.