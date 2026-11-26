Tекст: Игорь Иножарский

Во время необычного заседания, длившегося около десяти минут, коллегия под председательством судьи Ривки Фридман-Фельдман заявила, что шансы на обвинительный приговор по «делу 4000» о Bezeq–Walla и «делу 2000» о переговорах с издателем Арноном Мозесом невелики, а по «делу 1000» о подарках от бизнесменов стороны могут заключить соглашение, пишет Ynet.

Фридман-Фельдман в присутствии генпрокурора Гали Бахарав-Миары подчеркнула, что стороны должны «стремиться завершить процесс», при этом оценка суда не является приговором и формально ни одно из обвинений не снято. Бахарав-Миара ответила, что поднятые судом вопросы будут изучены и обсуждены в прокуратуре.

Нетаньяху проходит обвиняемым по трём основным эпизодам: в «деле 4000» его считают причастным к лоббированию выгодных для Шауля Эловича решений в министерстве связи в обмен на благоприятное освещение на сайте Walla, «дело 2000» связано с обсуждением ограничения конкурирующей газеты Israel Hayom в обмен на поддержку в Yedioth Ahronoth, а «дело 1000» касается дорогих подарков от Арнона Мильчана и Джеймса Пакера; премьер-министр отвергает все обвинения, отмечает Ynet.

Суд ранее уже указывал на трудности доказательства взяточничества по «делу 4000», а длительное разбирательство длится почти десятилетие с момента первых допросов Нетаньяху и более шести лет с начала слушаний по существу, причём показания премьера растянулись на 98 заседаний, однако окончательного вердикта нет.

Комментируя заявление судей, Биньямин Нетаньяху заявил: «Сегодня суд рухнул», назвав их слова «лучом правды и справедливости», тогда как на фоне затянувшегося процесса израильская оппозиция продвигает коалиционные переговоры и обсуждает поправку, ограничивающую возврат премьера к власти, передает Semafor.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил отменить судебные слушания по делам о коррупции из-за соображений безопасности. Юридический советник правительства и генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара и госпрокурор Амит Исман проинформировали президента Ицхака Герцога о готовности к переговорам с Нетаньяху о сделке по коррупционным делам. В апреле суд Иерусалима объявил о возобновлении слушаний по уголовному делу о коррупции против Нетаньяху.