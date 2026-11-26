Парламент Крыма запретил продажу вейпов с 1 марта 2027 года

Tекст: Дарья Григоренко

Парламент Крыма на очередной сессии единогласно принял закон о запрете розничной продажи вейпов в республике, передает РИА «Новости».

«Ввести с 1 марта 2027 года в республике Крым в местах розничной продажи табачной и никотиносодержащей продукции запрет продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей до 1 марта 2032 года», – заявил спикер парламента Владимир Константинов.

Законопроект был поддержан во втором и окончательном чтении всеми 67 депутатами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о полном прекращении продажи вейпов и жидкостей в регионе с марта 2027 года.

В среду депутаты Мурманской областной думы приняли закон о запрете розничной продажи вейпов.

В субботу законодательные органы почти 40 субъектов России утвердили полный отказ от розничной реализации электронных систем доставки никотина.