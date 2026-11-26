Джигурда сообщил об улучшении самочувствия после инфаркта

Tекст: Дарья Григоренко

«Мне гораздо лучше, мне не жжет и не печет ничего в груди», – приводит слова актера РИА «Новости».

Джигурда отметил, что впервые за четыре-пять дней смог поесть. Ранее его тошнило, и организм не принимал пищу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СМИ распространили информацию о необходимости повторной интенсивной терапии для Никиты Джигурды.

Во вторник балерина Анастасия Волочкова заявила о стабильном состоянии и улучшении самочувствия актера.

В понедельник супруга Марина Анисина сообщила о госпитализации Никиты Джигурды в реанимацию с инфарктом.