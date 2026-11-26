На КПП в Нарве скопились очереди из граждан Эстонии и Финляндии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Граждане, пересекающие российско-эстонскую границу через погранпункт в Нарве перед его закрытием с 1 декабря, вынуждены проводить в очередях по двое суток на морозе и под дождем, передает ТАСС со ссылкой на Postimees.

В очереди стоят не только жители приграничных районов, но и граждане других государств, в частности Финляндии, которые направляются к родственникам или на лечение.

Люди самостоятельно формируют списки, чтобы избежать конфликтов и не стоять в живой очереди ночью, однако за день пройти границу успевают не все.

«У нас там [в России] дети, родители, мужья. Мы стоим сутками и под дождем, и на морозе. Готовы и дальше стоять, лишь бы была возможность встретиться с родственниками. Мы же простые люди, ничего не решаем в политике», – привело издание слова местной жительницы.

Другие собеседники также раскритиковали политику Таллина, заявив, что страна не думает о своих жителях, а ее действия вызывают вопросы. По их словам, эстонские власти предлагают обращаться к российскому руководству, игнорируя просьбы собственных граждан.

Жители опасаются, что полное закрытие погранперехода ударит по экономике приграничной Нарвы, особенно по общественному питанию и гостиничному бизнесу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил об отказе правительства увеличивать часы работы погранпунктов до закрытия границы с Россией.

Во вторник премьер-министр Эстонии Кристен Михал допустил закрытие железнодорожного погранпункта в Нарве.

В пятницу мэр Нарвы Яан Тоотс заявил о намерении добиваться создания гуманитарных коридоров для поездок в Россию.