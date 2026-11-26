Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет издание Business Standard, рабочие перекрыли несколько участков автомагистралей и вышли на демонстрации в Саваре. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, передает РИА «Новости».

Протесты начались после объявления о повышении минимальной заработной платы до 136,2 доллара, что на 36% больше прежнего минимума в 100,2 доллара. Новые ставки вступят в силу 1 декабря после утверждения министерством труда, а первые выплаты рабочие получат в январе. Решение разделило протестующих: часть готова вернуться к работе, но другие требуют зарплату в 240,4 доллара.

На фоне беспорядков в Дакке и еще шести округах развернули 109 взводов пограничной службы. Военные усиливают охрану ключевых объектов и промышленных зон, сообщает Daily Star.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рабочие швейных фабрик в Бангладеш потребовали повышения минимальной заработной платы до 240,7 доллара.

Летом выдворение из Индии более 10 тыс. бангладешских мигрантов обернулось масштабным кризисом.

В марте в столице Бангладеш Дакке возникли огромные очереди на заправочных станциях.