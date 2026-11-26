Tекст: Игорь Иножарский

Около 40 обугленных папирусных фрагментов возрастом примерно 3,4 тыс. лет нашли археологи в Фивах у погребального храма Тутмоса III, пишет Welt. Раскопки там с 2008 года ведёт экспедиция Мириам Секо Альварес из Университета Севильи вместе с Министерством туризма и древностей Египта. Фрагменты находили с 2014 по 2025 год, а научный анализ впервые опубликован в журнале «Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde».

Находки относятся к ритуалу Апописа – борьбе с воплощением хаоса, змеем Апописом, главным врагом солнечного бога Ра. «Наши находки подтверждают, что это было неотъемлемой частью храмовой жизни, но беглый взгляд на упоминания в других контекстах показывает, что ритуал был распространён и далеко за пределами храмов и представлял собой общую черту египетской культуры», – заявил египтолог Копенгагенского университета и соавтор исследования Фредрик Хаген.

До сих пор обряд был известен по единственной рукописи – папирусу Бремнер-Ринд конца IV века до н. э., где описано, как папирусы оплёвывали, топтали левой ногой, прокалывали ножами и сжигали. Новые фрагменты несут следы проколов и огня, совпадающие с этой инструкцией, и являются древнейшим материальным свидетельством исполнения обряда. На них изображены змей с опущенной головой и тремя ножами и «дети мятежника» в виде змееподобных существ; листы с сеткой печатали заранее и разрезали как марки.

Хаген пояснил, что для действенности ритуала материалы требовалось уничтожить огнём, поэтому сохранность фрагментов, позволившая их опознать и изучить, – большая удача. Другие находки из той же свалки мусора оказались остатками храмового архива и дают представление об экономике и логистике жертвенного культа.

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