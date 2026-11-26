Tекст: Игорь Иножарский

Для обхода американских ограничений на передовые чипы китайские компании арендуют вычислительные мощности в дата-центрах Юго-Восточной Азии, пишет DW*. С февраля 2025 года в инфраструктуру искусственного интеллекта в Малайзии вложили 510 млрд евро (559 млрд долларов), а Fitch Solutions открыла там 125 дата-центров.

Сектор растет в штате Джохор: по данным Министерства цифровых технологий Малайзии, там находятся 16 из 27 новых дата-центров. «Задача Малайзии – не только построить экономику, использующую искусственный интеллект, но и применять ИИ творчески», – заявил министр цифровых технологий Малайзии Гобинд Сингх Део. Власти Куала-Лумпура рассчитывают создать новые рабочие места, до 90% которых займут местные жители. Вдоль Малаккского пролива Amazon и Oracle вложили по 6 млрд долларов, Microsoft и Google – по 2 млрд, а Alphabet в начале ноября объявила о дополнительных 15 млрд долларов.

По оценке вашингтонского Института прогресса, к концу года около 24% вычислительных мощностей Китая будет приходиться на удаленный доступ к зарубежным дата-центрам, три четверти которых находятся в Юго-Восточной Азии; к концу 2027 года показатель вырастет до 31%. Alibaba Cloud управляет шестью дата-центрами в Малайзии при общих инвестициях 53 млрд долларов. Tencent в начале октября подписала пятилетний контракт с Oracle на 7 млрд долларов, однако сделка сорвалась. США ужесточили правила удаленного доступа к передовым ИИ-чипам и серверам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская корпорация Nvidia продавала самые передовые чипы компаниям, формально зарегистрированным в США, но фактически подконтрольным китайским владельцам. В среду министр торговли США Говард Латник перевел часть агентов Бюро промышленности и безопасности, занимавшихся предотвращением контрабанды чипов искусственного интеллекта в Китай, в свою личную охрану. В воскресенье директор национальной разведки США Джей Клейтон признал возможную утечку передовых микрочипов корпорации Nvidia в Китай.