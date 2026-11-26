Tекст: Дарья Григоренко

«Сегодня туда также решения внедряются искусственным интеллектом, нам еще нужно прогнозировать остатки объема, потому что если где-то выпадает из оборота, где-то дефицит возникает, чтобы и мы понимали, и производителям нужно своевременно говорить», – приводят слова Мурашко «Вести».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские фармацевтические компании начали применять искусственный интеллект для разработки новых препаратов.

В начале месяца заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о планах внедрить цифровой профиль пациента с использованием ИИ в 95% медицинских карт граждан к 2030 году.

В прошлом месяце Мурашко заявил о снижении показателей летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта в ряде российских клиник.