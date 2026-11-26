Суд изъял в доход России имущество вице-губернатора Кубани на 1 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася и аффилированных лиц почти на 1 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Суд установил, что в период замещения публично значимых должностей Галась приобретал имущество, стоимость которого превышала законные доходы его семьи, а также неправомерно участвовал в предпринимательской деятельности.

В доход государства обращены объекты недвижимости и денежные средства, составляющие эквивалент стоимости отчужденного имущества. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд постановил обратить в доход государства имущество бывшего судьи одного из районов Кубани стоимостью более 228 млн рублей.

Суд в Краснодаре наложил арест на имущество первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася на сумму более 970 млн рублей.

Суд приговорил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова к 14 годам лишения свободы за хищение имущества для нужд спецоперации на Украине.