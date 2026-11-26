Нетаньяху: За месяц ЦАХАЛ уничтожил около 80 боевиков ХАМАС

Tекст: Игорь Иножарский

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в четверг подтвердили, что ЦАХАЛ в ночь на четверг ликвидировал Халеда Абу Наду, который в ХАМАС отвечал за экономическое и образовательное направления, пишет Israel National News.

«За последний месяц были ликвидированы около 80 террористов ХАМАС, и наши силы продолжат привлекать к ответственности каждого террориста организации», – заявили Нетаньяху и Кац. По их словам, ни один член руководства ХАМАС не избежит ответственности, а Израиль продолжит защищать безопасность своих граждан.

Устранение Абу Нады стало продолжением серии адресных ударов по боевикам и высокопоставленным функционерам организации за последние недели. В ночь на четверг палестинские источники сообщили, что удар пришелся по жилой квартире в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. По данным Al Jazeera, погибли не менее двух человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду израильские военные сообщили о ликвидации главы аппарата внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа. Во вторник руководитель службы внутренней безопасности сектора Газа Наим Мухаммад Абу Нахель погиб при израильском авиационном ударе. На прошлой неделе армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа двух командиров «Исламского джихада» и заместителя командира отряда ХАМАС.