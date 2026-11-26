Tекст: Игорь Иножарский

«После трех лет боев ЦАХАЛ возвращается к боевой подготовке», – заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир в ходе посещения учений 50-го батальона бригады «Нахаль», пишет Israel National News.

Военнослужащие батальона отработали наступательные действия и сценарии боя в городских условиях с применением передовых средств. Замир указал командирам на необходимость уделять пристальное внимание военным основам – нормативам, стандартам, индивидуальной подготовке, дисциплине и слаженности подразделений.

По словам Замира, за последний год появились новые угрозы, которые требуют от военных продолжать учиться, набираться опыта и менять методы действий, а подготовленная армия измеряется способностью встретить вызовы меняющегося поля боя. Начальник Генштаба также отметил, что опыт боев батальона в секторе Газа, на юге Ливана и в Иудее и Самарии доказывает важность учебы.

Замир сообщил, что в рамках оперативного графика на 2027 год ЦАХАЛ постарается облегчить условия для резервистов и снизить тяжелую нагрузку, легшую на них за три года войны, при этом армия продолжает укреплять оборону на всех границах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду служба безопасности Израиля зафиксировала двукратный рост числа евреев, причастных к насилию в Иудее и Самарии. Во вторник командир учебной базы Корпуса боевой разведки заявил об острой потребности ЦАХАЛ в дополнительных группах боевой разведки для действий на вражеской территории. В пятницу Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа двоих командиров «Исламского джихада» и заместителя командира отряда ХАМАС.