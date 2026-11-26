Tекст: Дмитрий Зубарев

В первую очередь амнистия затронет женщин, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, многодетных матерей, беременных женщин, пенсионерок, женщин с инвалидностью, а также осужденных за преступления по неосторожности, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал «Пул первого».

Амнистия коснется и мужчин, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. Им также будет предоставлен шанс быстрее вернуться к нормальной жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Министерству внутренних дел республики подготовить законопроект об амнистии, главными адресатами которого станут женщины.

Также он подписал закон об амнистии, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, Лукашенко подписал указ о помиловании 20 человек, совершивших преступления экстремистской направленности.