В Калуге начался турнир ветеранов спецоперации Кубок защитников Отечества

Tекст: Вера Басилая

Финал двухлетнего цикла межрегиональных соревнований собрал около 300 участников из 62 регионов России. Все они стали победителями и призерами отборочных этапов 2025–2026 годов. В турнире также выступят более 20 членов национальной сборной России, включая чемпионов страны и победителей соревнований Паралимпийского комитета России, сообщает «Фонд Защитника».

«За прошедшее время Кубок вырос в масштабное общественное движение, которое объединяет ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Расширяется география его турниров, они охватывают все новые виды спорта. Искренне желаю вам честных, убедительных побед на всероссийском уровне. Ваше стремление идти вперед и, невзирая на трудности, добиваться успеха вызывает глубокое уважение», – обратился с приветственным словом к участникам и организаторам Кубка президент России Владимир Путин.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула роль спорта в восстановлении ветеранов. По ее словам, соревнования укрепляют веру в себя и открывают новые возможности для возвращения к активной жизни.

В рамках турнира прошел паралимпийский урок для ветеранов, который провел президент Паралимпийского комитета Павел Рожков. Он рассказал об адаптивном спорте и отметил, что в настоящее время более 70 участников спецоперации входят в состав национальных сборных России по адаптивным видам спорта, а около 750 человек представляют региональные команды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рожков сообщил об участии более 200 российских спортсменов в летних Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

В прошлом месяце межрегиональные соревнования «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов специальной военной операции завершились в Краснодаре.