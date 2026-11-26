Tекст: Алексей Дегтярёв

Правительство Узбекистана утвердило создание в Ташкенте филиала Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Филиал разместится на базе Института ядерной физики Академии наук республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства страны.

Новая структура создается для дальнейшего укрепления научно-исследовательской и технологической интеграции между Узбекистаном и Россией. На базе филиала планируются совместные исследования в материаловедении, ядерной энергетике, биоэкономике, ядерной медицине и радиологии, а также в квантовых технологиях.

Филиал Курчатовского института в Узбекистане создается в рамках соглашения о стратегическом партнерстве в сфере мирного атома между российским институтом и агентством по атомной энергии республики «Узатом», подписанного в декабре 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о готовности построить вторую АЭС в Узбекистане.

В сентябре президент Владимир Путин поручил кабмину и Курчатовскому институту проработать меры для роста эффективности центра исследований на реакторе ПИК.

В прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о запуске строительства первой АЭС в Узбекистане.