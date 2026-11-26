Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и секретарь горкома Шанхая Чэнь Цзинин оказался под следствием по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона. О расследовании объявили во вторник, хотя еще за несколько дней до этого 62-летний чиновник появлялся на публике, пишет Bloomberg.
«Один иностранный гендиректор как-то рассказал мне, что вышел после разговора под впечатлением от того, как внимательно Чэнь выслушал конкретные операционные проблемы компании и как быстро поручил коллегам их проработать», – написал глава Asia Group Джордж Чэнь. По словам Джорджа Чэня, именно эта репутация объясняет, почему падение чиновника застало многих врасплох.
Чэнь Цзинин защитил докторскую диссертацию в Имперском колледже Лондона и свободно говорил по-английски, принимая в Шанхае мировых лидеров, включая премьера Италии Джорджию Мелони. По данным Bloomberg Economics, чиновник говорил посетителям, что рассчитывает войти в национальное руководство. Из восьми технократов, введенных Си Цзиньпином в Политбюро в 2022 году, постов лишились уже двое, а Политбюро сократилось до минимального состава с 1999 года. Бывший аналитик ЦРУ по Китаю Джонатан Цзин назвал произошедшее очередным землетрясением в китайской политике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник член Политбюро ЦК КПК и секретарь горкома Шанхая Чэнь Цзинин попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о высоком уровне стратегического партнерства России и Китая по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. В прошлом месяце Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров Sinopec Фу Чэнъюя.