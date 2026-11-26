Tекст: Алексей Дегтярёв

Возгорание началось над тоннелем в районе Аль-Варрак в Гизе, предварительные оценки показали, что обгорели 27 транспортных средств, включая легковые машины и мотоциклы, пишет Reuters со ссылкой на надзорное ведомство страны.

Число жертв и размер ущерба еще уточняются.

Прокуратура распорядилась взять образцы ДНК у тел погибших, которых пока не удалось опознать, чтобы установить их личности. В спасательной операции участвовали 39 машин скорой помощи, сообщило министерство здравоохранения Египта.

«Машины обгорели вместе с находившимися внутри людьми. Они не успели выбраться», – рассказал находившийся на месте происшествия Али Юсеф.

«Огонь сжег автомобили и людей внутри», – добавил он.

Кадры, распространявшиеся в соцсетях, показывали густые клубы дыма над местом ЧП. Кольцевая дорога связывает основные магистрали Большого Каира и соединяет провинции Каир, Гиза и Кальюбия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство здравоохранения Египта сообщило о росте числа погибших при пожаре на кольцевой автодороге в Каире до 30.

Напомним, на кольцевой автодороге в Каире перевернулся и загорелся грузовик с нефтепродуктами, изначально сообщалось о 21 погибшем.