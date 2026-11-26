Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Свердловской области

Tекст: Дарья Григоренко

Авария произошла на 41-м километре автодороги Сысерть – Часовое, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Водитель транспортного средства не справился с управлением, выбрав небезопасную скорость с учетом плохой видимости и дорожной обстановки.

В момент происшествия в салоне находились десять пассажиров. За медицинской помощью никто из них не обращался, однако автобус получил механические повреждения.

Губернатор региона Денис Паслер сообщил о сильных осадках на территории Свердловской области и в Екатеринбурге. Дорожные и коммунальные службы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности автомобилистов на трассах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Свердловской области перевернулся автобус с девятью пассажирами.

В прошлом месяце в Красноуфимске три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика.

Пять человек получили травмы при столкновении двух рейсовых автобусов на трассе Екатеринбург – Серов.