США предложили пошлины от 20% до 40% для 14 торговых партнеров

Tекст: Игорь Иножарский

Торговое представительство США по итогам восьмимесячного расследования недобросовестных торговых практик предложило максимальные ставки от 20% до 40% для противодействия избыточным промышленным мощностям, которые Вашингтон приписывает этим странам, пишет Reuters. Новые пошлины предполагается ограничить более низкими уровнями, согласованными в рамках завершенных или еще обсуждаемых торговых сделок. «Мы придерживаемся этого в наших предложениях, потому что считаем, что многие заключенные нами сделки действительно решают многие проблемы, которые мы видим в избыточных мощностях», – заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Для Китая предусмотрена максимальная ставка 20%, которая добавится к пошлинам около 25%, введенным в первый срок Трампа. Ставка соответствует торговому перемирию, истекающему 10 января, а в случае его срыва вырастет до 40%. Вьетнам получит 20% при заключении соглашения с Вашингтоном и 35% при провале переговоров. Для Камбоджи, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Бангладеш предложено 18%, для Японии, Южной Кореи, Тайваня, Евросоюза и Швейцарии – 15%. Индии предложено 17% при заключении сделки и 25% при провале переговоров, Сингапуру – 10%.

Отдельно Торговое представительство США предложило пошлину в 10% на импорт бразильских пассажирских самолетов Embraer и повышение пошлин на бразильский сахар сверх квот. Эти товары ранее были исключены из 25-процентных пошлин на бразильские товары, введенных в июле. Грир объяснил решение отсутствием значимого прогресса на переговорах с Бразилией.

Пошлины вступят в силу не ранее чем после публичных слушаний 25 января. Мексика и Норвегия в список не вошли, поскольку расследования в отношении них продолжаются. Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне отверг обвинения в избыточных мощностях, заявив, что так называемой проблемы «промышленного перепроизводства» не существует. На фоне новых торговых барьеров американские индексы открылись снижением более чем на 1%, Nasdaq потерял более 3%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство промышленности и торговли Вьетнама подтвердило намерение в кратчайшие сроки заключить торговое соглашение с США на фоне угрозы новых пошлин. В среду Трамп собрался повысить импортные пошлины на товары из Китая, Евросоюза и ряда других стран взамен тарифов, отмененных Верховным судом. Во вторник торговый представитель США Джеймисон Грир планировал объявить об увеличении пошлин на товары из Китая, Евросоюза и десятков других стран.