Шадаев предложил создать в России платформу поиска уязвимостей из-за угроз ИИ

Tекст: Дарья Григоренко

ИИ как атакующая сторона стал реальной угрозой, а Россия находится в особенной зоне риска, передает ТАСС слова Шадаева на Tadviser Summit.

В стране переходят на собственное программное обеспечение, при этом в нем много открытых компонентов, а большие модели учатся, анализируя исходный код, «который, в нашем случае, доступен очень просто», объяснил он.

«Мы должны научиться использовать возможности доступных нам моделей – и открытых, и российских – для того, чтобы в упреждающем режиме искать эти уязвимости самостоятельно, привлекая к этому большое сообщество», – заявил министр. «Фактически, мы должны построить собственную платформу, которую можно использовать для поиска уязвимостей в наших продуктах. Эта платформа должна быть открыта для сообщества», – заключил Шадаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах разработать в России несколько суверенных моделей ИИ.

В середине месяца министр рассказал о введении в российских школах обязательного курса по изучению ИИ.

В начале месяца глава ведомства отметил проработку налогового вычета малому бизнесу за использование российских сервисов на базе ИИ.