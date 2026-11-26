Мухина: Сильный иммунитет детей вызвал тяжелое течение вируса в Казахстане

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Высокая температура – это хороший ответ иммунитета, призванный уничтожить вирус. Видимо, дети в Казахстане более иммунологически сильные и правильно реагируют на инфекцию. Однако надо помнить, что температуру выше 38 градусов необходимо понижать», – сказала Мухина телеканалу «360».

По словам врача, высокая температура свидетельствует, что у детей хороший иммунитет. Лихорадку у детей дополнительно усиливают «иммунологическая наивность» и особенности терморегуляции.

Кроме того, ребенок может одновременно подхватить несколько инфекций, что усилит интоксикацию, заключила врач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник инфекционист Юлия Ермолаева сообщила о высокой температуре до 40 градусов, сильном сухом кашле и интоксикации при «валящем с ног вирусе» из Казахстана.

В субботу Роспотребнадзор направил официальный запрос в министерство здравоохранения Казахстана из-за сообщений СМИ о распространении неизвестного вируса.

В сентябре врач-терапевт Алина Азизова назвала россиян с ослабленным иммунитетом, диабетом и пожилого возраста группой риска тяжелого течения респираторных инфекций.