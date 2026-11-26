Политолог Карпова: Российский муниципальный опыт ценен для работы на международном уровне

Tекст: Олег Исайченко

«В национальном центре «Россия» завершил работу Международный муниципальный форум», – напомнила Виктория Карпова, директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» РАНХиГС. Она также обратила внимание на слова президента Владимира Путина в контексте мероприятия.

«Глава государства акцентировал внимание на двух тезисах, задавших рамку всему форуму», – указала аналитик. Первый аспект имеет внутриполитическое измерение. «Местное самоуправление в России опирается на давние традиции и входит в единую систему публичной власти», – продолжила эксперт.

«Второй тезис связан с внешним измерением. Накопленный российский опыт муниципальных и общественных инициатив ценен для взаимодействия с международным сообществом», – считает Карпова. Она также сочла значимым то, что президент адресовал приглашение к профессиональному диалогу партнерам из БРИКС, ЕАЭС и СНГ.

В свою очередь Юлия Зубова, гендиректор академии городских технологий «Среда», убеждена: форум прошел очень своевременно. «Главам муниципальных образований нашей страны и коллегам из других государств важно иметь пространство для профессионального диалога», – говорит спикер. В качестве примера успешного диалога она привела панельную сессию «Побратимство как механизм развития территорий: от соглашений к совместным проектам». В дискуссии приняли участие представители Узбекистана, Киргизии, Абхазии, Белоруссии и России.

«У нас была цель – показать, каких результатов и эффекта можно добиться за счет партнерских-побратимских связей. Наш главный вывод: хотя культурный код и остается одним из базовых инструментов, сегодня особый интерес вызывает взаимодействие в области технологий, экономики и образования», – перечислила выступающая. По словам эксперта, эта работа уже создала значимый эффект. «Мы можем говорить о качественном измеримом результате, который видят наши жители», – пояснила спикер.

Эти слова подтверждаются социологией. Так, по данным* ВЦИОМ, 87% россиян нравится населенный пункт, в котором они проживают. «44% опрошенных сказали: «очень нравится», а 43% – «скорее нравится». Еще 73% респондентов называют** себя локальными патриотами своего города или села. Это очень высокие показатели», – привела результаты опросов Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ.

При этом в основе такого патриотизма лежат семья и друзья, восприятие города как малой родины, а также природа и экология. «Другими словами, фактически главная опора территорий, малых городов, сел и муниципалитетов – это связи между людьми. Чувство счастья жители связывают с благоустройством и качеством жизни, а также с окружением», – пояснила спикер.

Социолог отдельно обратила внимание на то, что больше половины граждан принимают активное участие в жизни городов и сел. «58% жителей России говорят, что не просто любят свой город или село, а стараются что-то для него сделать», – заметила аналитик.

Одним из удачных примеров взаимодействия муниципальной власти и населения является Рязанская область, считает Александр Посельский, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области». Спикер отметил: с 1 января 2027 года в регионе будет 25 муниципальных округов и один городской округ – город Рязань.

«Мы провели обучающие семинары, общались лично с каждым гражданином, представителем органов местного самоуправления, объясняли систему, которую предлагает государство на местах для развития населенных пунктов. Был хороший отклик и у населения, и у работников органов местного управления. Выстроилась вертикаль: президент, губернатор и руководитель округа», – детализировал спикер.

По его словам, сегодня регион имеет опыт, которым можно делиться не только внутри области, но и за ее пределами. «У нас примерно 500 территориальных общественных самоуправлений и около 1 тыс. сельских старост. Эти институты очень интенсивно поддерживаются региональным правительством. Большое влияние и востребованность имеет программа инициативного бюджетирования», – перечислил Посельский.

В свою очередь Дарья Кислицына, член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, обратила внимание на то, что власти уделяют большое внимание пространственному развитию страны. «На мой взгляд, это один из ключевых нацпроектов. Он, по сути, «прошивает» самые разные отрасли – экономику, строительство, ЖКХ, комфортную городскую среду, транспорт. И точка преломления всего этого – каждый конкретный человек», – пояснила парламентарий.

Депутат также рассказала, что на правительственном часе в Госдуме федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» был отмечен как флагман вовлечения и гражданского участия. «В нем принимают участие более 16 млн человек», – отметила член нижней палаты парламента. Кроме того, по ее словам, на сегодня ведется работа по разработке руководства оценки проектов, которое закрепит необходимость не просто сбора подписей, а применения инструментов дизайн-мышления и глубинных исследований, чтобы инфраструктура отвечала запросам разных групп населения.

При этом своего рода «полигоном для реализации успешных пространственных решений» могут стать Арктика и Дальний Восток, считает Кислицына. «Ключевой инструмент в этой работе – мастер-планы. Мне видится важным, чтобы специалисты в области социальной архитектуры участвовали в разработке таких проектов и долгосрочных программ развития муниципалитетов и регионов», – рассуждает парламентарий.

В целом малые города и села являются своего рода становым хребтом России, добавляет Владимир Шаповалов, член Общественной палаты РФ, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. «Для нашей страны география является уникальной характеристикой, формирующей наш цивилизационный код. Это одновременно и главный вызов, и основной фактор развития государства», – говорит аналитик.

По словам политолога, сейчас Россия «абсорбирует весь исторический опыт» и выстраивает систему с учетом новых вызовов, технологических решений и задач, стоящих перед государством. «Процесс во многом опирается на новый федеральный закон 33-ФЗ, который задает форму местного самоуправления в контексте единой системы публичной власти», – пояснил эксперт.

«Выстраивание такой архитектуры устраняет барьеры и ненужные параллельные решения, формируя целостную систему принятия и реализации решений на государственном и муниципальном уровнях. В итоге муниципалитеты составляют несущий каркас российской цивилизации, а сильное муниципальное управление на местах делает федеральные стратегии долгосрочными с точки зрения успеха и эффективности их реализации», – заключил Шаповалов.

* Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в марте 2025 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

** Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в октябре 2026 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.