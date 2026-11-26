Rapporteur: Лидеры ЕС не смогут согласовать бюджет из-за споров вокруг Украины

Tекст: Вера Басилая

Дипломаты сообщили, что начинающийся в четверг саммит ЕС вряд ли завершится соглашением по новому семилетнему бюджету объемом 1,78 трлн евро. Разногласия связаны с сокращением расходов и финансированием Киева, передает РИА «Новости».

«Никто всерьез не ожидает, что этот саммит завершится соглашением», – заявил один из собеседников издания Rapporteur. Группа стран во главе с Германией требует дальнейшего сокращения бюджета ради финансирования обороны, а 17 государств выступают против урезания субсидий на сельское хозяйство.

Кроме того, канцлер ФРГ Фридрих Мерц требует увязать бюджет с новым кредитом для Украины на 45 млрд евро, угрожая заблокировать соглашение без участия всех стран ЕС. При этом в бюджете предлагается полностью сохранить 100 млрд евро для Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил сомнение в успехе внеочередного саммита ЕС из-за условий финансирования Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц спросил Бундестаг о чрезмерности трат на поддержку Киева.

Во вторник Мерц решил закрепить новую схему финансирования Украины в долгосрочном бюджете ЕС.