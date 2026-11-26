Tекст: Алексей Дегтярёв

«Это так называемые факты больше политические. Подводит нас, что мы ушли с международного рынка. Хотя мы не закрываем штору наглухо, мы еще надеемся туда вернуться», – сказал он в интервью «Вестям».

Алекперов считает, что у «Лукойла» есть все шансы вернуться на международный рынок. Залогом возвращения, по его мнению, должна стать безупречная репутация компании.

Основатель «Лукойла» отметил, что компания востребована, а все эти годы о ней были только положительные отклики в любой точке мира – в Африке, Латинской Америке и на Востоке. Он выразил надежду, что страны, где «Лукойл» был инвестором, снова позовут компанию к себе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Тодд Боэли подписал соглашение с «Лукойлом» о приобретении международных энергетических активов консорциумом с участием Финансовой корпорации международного развития США.

В понедельник акционеры «Лукойла» одобрили выплату промежуточных дивидендов по итогам работы с января по сентябрь.