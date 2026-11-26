Tекст: Вера Басилая

Правительство Эстонии не собирается продлевать время работы пограничных переходов до полного закрытия эстонско-российской границы, передает ТАСС.

«Часы работы пограничных пунктов установлены решением правительства, и оно не менялось. Сейчас пункты работают с 07:00 до 19:00. Если человек не успеет пройти границу вовремя, то ему придется добираться в Эстонию другим маршрутом. Путь будет сложнее, займет больше времени и, возможно, обойдется дороже», – заявил министр внутренних дел республики Игорь Таро.

Власти Эстонии решили закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 1 декабря. Ожидается, что через полгода правительство оценит необходимость сохранения этих ограничений. При этом руководство приграничных регионов раскритиковало действия Таллина из-за пагубного влияния закрытия границы на экономику.

На данный момент между Россией и Эстонией функционируют три международных пункта пропуска: пешеходный «Нарва – Ивангород», а также «Койдула – Куничина Гора» и «Лухамаа – Шумилкино», открытые как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал власти Эстонии за поспешное принятие решения о закрытии границы с Россией в предвыборный период.

Во вторник премьер-министр Эстонии Кристен Михал допустил прекращение работы железнодорожного контрольно-пропускного пункта на границе с Россией.

В тот же день он оценил ежегодные убытки приграничных районов от закрытия границы в 527–632 тыс. долларов.