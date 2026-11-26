Роскачество выявило нарушения у 11 из 20 марок пищевой алюминиевой фольги

Tекст: Дарья Григоренко

«Фольга двух тм – Laima Home и «Вкусный дом» – не соответствует обязательным требованиям по миграции алюминия в модельную среду (превышение нормы 0,5 мг/куб.дм)», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества. Миграция алюминия означает переход частиц металла из фольги в контактирующие продукты.

Еще у шести марок (Khrom Home, «Илюша», «Настюша», «Пчелка», Rolle и Setta) маркировка отсутствует или неполная. У семи брендов длина фольги в рулоне не соответствует заявленной, расхождение достигает 67%, что является нарушением прав потребителей.

Только девять из 20 проверенных торговых марок полностью соответствуют требованиям и могут претендовать на «Знак качества»: «Горница», Paclan, Lomberta, Ozon fresh, Master Fresh, Paterra, «Ашан», «Лента» и Fine Life. Исследование также показало, что миграция алюминия зависит не от толщины фольги, а от химического состава сплава, качества прокатки и структуры поверхности.

Роспотребнадзор вынес предостережения производителям. Производитель фольги «Вкусный дом» принял решение прекратить выпуск продукции и утилизировать остатки. В Роскачестве рекомендовали не запекать в фольге кислые и соленые продукты, не хранить в ней готовую еду долго, выбирать фольгу толщиной 11–12 мкм и не использовать ее в микроволновой печи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскачество выявило нарушения у 15 марок консервов из скумбрии.

В сентябре организация обнаружила нарушения в маркировке 80% шерстяных тапочек на маркетплейсах.

В августе проверка протеинового творога и сыра подтвердила нарушения в отдельных марках продукции.