Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи приняло решение запретить рекламу, где продукцию рекомендуют виртуальные эксперты, созданные с помощью ИИ. Как пояснили в ведомстве, новые меры призваны защитить потребителей от ложной информации и возможного вреда здоровью, сообщает РИА «Новости».

Запрет коснется рекламы продуктов питания, лекарств и косметики с 27 ноября, а для медицинских изделий – с 10 декабря.

Нарушителям грозят санкции: за первое нарушение при рекламе продуктов питания деятельность предприятия приостановят на 15 дней, за третье – на два месяца. В сфере лекарств возможен запрет рекламы на срок до полугода, для косметики – до года. Приостановка продаж медицинских изделий составит от 15 дней до шести месяцев.

Южная Корея начала разрабатывать меры борьбы с недобросовестной рекламой на базе ИИ в декабре 2025 года, а в марте 2026 года создала специальное подразделение для контроля за искаженной информацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о снижении летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта в ряде российских клиник.

Также председатель комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников анонсировал внесение законопроекта о регулировании взаимодействия ИИ с людьми.

Кроме того, власти Китая разрешили продажу созданного с применением технологий ИИ препарата от коронавируса.