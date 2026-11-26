МВД: Ощущение «подслушивания» телефоном объясняется персонализированной рекламой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ощущение, что телефон «подслушивает» разговоры, объясняется механизмами персонализированной рекламы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. «Вы обсуждаете с коллегой предстоящий отпуск, а спустя несколько часов видите рекламу авиабилетов. Разговариваете с друзьями о покупке нового автомобиля, и в новостной ленте появляются предложения автосалонов. В большинстве подобных случаев объяснение следует искать в механизмах персонализированной рекламы», – сказали в управлении, передает ТАСС.

В МВД пояснили, что современным алгоритмам необязательно слышать разговоры для прогнозирования интересов. Портрет пользователя формируется на базе истории поисковых запросов, посещенных сайтов, геолокации, взаимодействия с контентом и рекламой, а также истории покупок и схожести поведения с другими людьми. Благодаря этому системы могут предсказывать потребности человека еще до того, как он начнет искать товар.

Кроме того, свою роль играет психологический аспект – иллюзия частотности, когда после разговора на какую-либо тему человек начинает чаще замечать связанную с ней информацию. При этом технически приложения могут записывать окружающие звуки через микрофон, но само появление тематической рекламы не доказывает факт скрытой аудиозаписи.

Специалисты рекомендовали регулярно проверять разрешения приложений, ограничивать доступ к микрофону и геолокации, а также пересматривать настройки персонализации рекламы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МВД сообщили о необходимости немедленно прекращать общение с неизвестными при упоминании ими секретности разговора, легкого заработка или просьб о передаче доступа к личному аккаунту.

Во вторник в ведомстве призвали граждан настроить смартфоны близких для защиты от мошенников.

Ранее управление по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД России предупредило граждан о способности алгоритмов Google анализировать личные фотографии для создания персонализированной рекламы.