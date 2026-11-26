Tекст: Дарья Григоренко

В настоящее время в отношении блогера открыты четыре исполнительных производства. По одному из них, возбужденному 18 ноября по материалам Савеловского суда Москвы, в принудительном порядке взыскивается ущерб от преступления в размере более 587,6 млн рублей, передает ТАСС.

В сентябре на основании решения Арбитражного суда Москвы было открыто производство для «иного вида исполнения неимущественного характера». Также с блогера взыскивают исполнительский сбор в 945 рублей по делу, возбужденному в октябре 2022 года.

Кроме того, за Еленой Блиновской числится задолженность по налогам и сборам на сумму почти 1,2 млрд рублей. Принудительное взыскание по этому производству прекращено в связи с признанием блогера банкротом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Верховный суд России поступила жалоба на обвинительный приговор Елене Блиновской.

В прошлом месяце Савеловский суд Москвы сформировал десять исполнительных листов для конфискации имущества блогера.

Летом Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование налоговой инспекции о взыскании недоимки по НДФЛ за 2023 год.