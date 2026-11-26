Дженсен Хуанг после возвращения на пост генерального директора Nvidia, вероятно, откажется от прежней активной политики сотрудничества с Пекином из-за усиления контроля Вашингтона за экспортом передовых чипов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post. «Сомневаюсь, что Дженсен захочет и дальше столь же открыто, как прежде, выступать за продажу чипов Китаю», – заявила старший аналитик по фондовому рынку компании Morningstar Челси Там.
В понедельник совет директоров Nvidia после консультаций с властями США единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров. По мнению Там, Вашингтон будет проводить еще более жесткую политику в отношении передачи Китаю технологий искусственного интеллекта, чем до скандала вокруг главы компании.
Китайские эксперты полагают, что Хуанг вряд ли полностью прекратит поездки в КНР, однако они будут проходить на фоне ужесточения американского контроля. Расследование деятельности Nvidia началось после разоблачения романа Хуанга с бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг, которую называли источником информации для Китая. Власти США внесли Megaspeed International и шесть связанных с ней структур в торговый черный список, а в МИД КНР назвали обвинения в шпионаже беспочвенными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг CBS News сообщил о продаже передовых чипов Nvidia подконтрольным Китаю фирмам в США.
В среду самый необычный корпоративный скандал в сфере ИИ назвали причиной возвращения Дженсена Хуанга на пост главы компании Nvidia.
Во вторник президент США Дональд Трамп добился возвращения Хуанга в Nvidia после шпионского скандала.