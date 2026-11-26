CNA: В Сингапуре признал вину создатель сгенерированного ИИ фото крокодила

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел 20 августа на водохранилище Пандан, передает РИА «Новости» со ссылкой на вещательную корпорацию CNA. Иностранец сфотографировал воду, добавил на снимок животное с помощью приложения Gemini и показал изображение коллеге.

Позже снимок переслали руководителю, а тот отправил его в группу сотрудников национального агентства водных ресурсов Сингапура. Ведомство направило сотрудника для проверки сообщения и уведомило Национальное управление парков, которое привлекло специалиста для поисковой операции. Ассоциациям гребли и каноэ поручили приостановить занятия на водохранилище.

После того как крокодила не нашли, началось расследование. Проверка телефона мужчины показала, что изображение было создано с помощью искусственного интеллекта. Он удалил историю переписки и сами изображения, но забыл стереть скриншоты.

В среду состоялось судебное слушание. Обвинение запросило для Е Лина от шести до семи недель заключения, приговор по делу будет вынесен 1 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал выплатить вознаграждение за выявление списывающих с помощью нейросетей студентов.

Также индийская армия опровергла сгенерированное видео о вторжении китайских военных в штат Аруначал-Прадеш.

Кроме того, правоохранительные органы в Анкаре задержали создателя фотографий с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом при помощи искусственного интеллекта.