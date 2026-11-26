Пятеро россиян набрали очки в победном для «Юты» матче НХЛ с «Миннесотой»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Юта» на своем льду одержала победу над «Миннесотой» со счетом 4:3, передает ТАСС. В составе победителей шайбы забросили Лоусон Крауз, Логан Кули, россиянин Дмитрий Симашев и Дилан Гюнтер. У «Миннесоты» отличились Бобби Бринк и Блэйк Коулман, оформивший дубль.

По одной голевой передаче в составе «Юты» сделали защитник Михаил Сергачев и нападающий Даниил Бут, а у «Миннесоты» ассистировали форварды Данила Юров и Яков Тренин. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не смог набрать очков, прервав результативную серию из 15 матчей. В настоящий момент Капризов занимает второе место в гонке бомбардиров с 49 очками, уступая канадцу Коннору Макдэвиду.

В других играх дня защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил единственную шайбу нью-йоркской команды в проигранном матче с «Баффало» (1:5). Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 бросок из 23 и помог команде на своем льду обыграть «Сент-Луис» по буллитам со счетом 3:2.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил новое достижение по набранным очкам в 15 матчах подряд в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В воскресенье Капризов отметился двумя результативными передачами в проигранной встрече с «Ванкувером».

Ранее нападающий забросил шайбу и сделал результативную передачу в гостевом матче против «Калгари».