Академия наук получила запросы от госорганов из-за выходов медведей к людям

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Органы государственной власти обращаются, <…> мы вынуждены погружаться. Из последнего это приходят запросы, что делать с выходом бурых медведей в населенные пункты, и на это все Академия наук должна реагировать, даже несмотря на то, что в прямую это может и не входить [в сферу РАН]», – сказал Маркович ТАСС.

В 2026 году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Восточной Сибири, где животные подходили к школам, воинским частям и частным домам.

Число погибших от нападений медведей в России с начала года достигло 37. Специалисты связывают поведение животных с плохим урожаем кедрового ореха, который составляет основу их кормовой базы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщило о прекращении выходов медведей к жилью.

Ранее научный сотрудник Кроноцкого заповедника Владимир Гордиенко объяснил участившиеся встречи людей с хищниками на Камчатке их перераспределением по территории региона.

Также число жертв нападений медведей в российских регионах выросло до 35 человек.