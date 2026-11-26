Ядерный арсенал Израиля оценили в 90 боеголовок

Tекст: Игорь Иножарский

Авторы проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и Маккензи Найт-Бойл в статье в журнале Bulletin of the Atomic Scientists оценили ядерный арсенал Израиля примерно в 90 боеголовок – на уровне своей оценки 2021 года, указав при этом на продолжающиеся вложения в модернизацию инфраструктуры и носителей и опираясь на коммерческие спутниковые снимки, рассекреченные или утекшие документы и расчеты запасов оружейного плутония, передает Israel National News.

В исследовании отмечается, что по оценке Международной группы по расщепляющимся материалам, к началу 2025 года Израиль накопил от 800 до 1000 кг плутония, чего теоретически хватило бы на 160–250 зарядов, однако часть вещества, вероятно, сохраняется в стратегическом резерве, а реальные масштабы арсенала определяются числом доступных носителей и оперативными потребностями. Особое внимание уделено Негевскому ядерному исследовательскому центру в Димоне, где с 2021 года реализуется крупнейший за десятилетия строительный проект с многоэтажной выемкой грунта, тоннелями и новой инфраструктурой рядом с реактором.

Спутниковые снимки 2026 года фиксируют возведение нового круглого сооружения с диаметром, сопоставимым с существующим реактором, но исследователи подчеркивают, что доказательств появления еще одного ядерного реактора нет и объект может иметь иное назначение, например служить емкостью для хранения. По их оценке, реактор в Димоне приближается к концу проектного ресурса, тогда как израильские власти намерены поддерживать его работу до 2040 года, и строительство может быть связано с продлением срока службы установки, хотя точные цели работ остаются неясными.

Авторы оценивают арсенал баллистических ракет «Иерихон» максимум в 50 единиц при примерно 25–50 мобильных пусковых установках и считают, что дальности «Иерихон-3» свыше 4 тыс. км достаточно для поражения целей в Иране, Пакистане и значительной части России, включая Москву, тогда как сообщения о модернизированном варианте с дальностью больше 5,5 тыс. км остаются неподтвержденными; параллельно анализируются ограниченные ядерные роли истребителей F-16, F-15I и F-35I, возможное ядерное оснащение шести подлодок класса Dolphin при сомнениях в заявленной дальности свыше 1 тыс. км и планы по замене части субмарин тремя заказанными у Германии лодками класса Dakar в начале 2030-х годов.

Значительная часть работы посвящена политике ядерной неопределенности, в рамках которой Израиль не подтверждает и не опровергает наличие у него ядерного оружия, а также негласным договоренностям с США, десятилетиями избегавшими официального признания израильского потенциала; на этом фоне в мае 2026 года 30 демократов в Конгрессе потребовали от госсекретаря США Марко Рубио раскрыть позицию Вашингтона по израильскому арсеналу, а в июне сам Рубио на слушаниях в Палате представителей заявил: «Если говорить честно, я думаю, большинство стран мира уверены, что да. Но Израиль никогда публично этого не признавал, и в рамках нашей внешней политики мы также не обсуждаем это в таких терминах».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерные державы продолжили наращивание арсеналов, развернув новые системы вооружений и увеличив мировой запас боеголовок до 12 тыс. единиц.